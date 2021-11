Torino: il presidente di Amiat Aimaro, attualmente differenziata al 53 per cento, stiamo facendo passi avanti importanti - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- I dati sulla raccolta differenziata a Torino sono molto positivi. L’anno scorso abbiamo superato la quota psicologica del 50 per cento e ora siamo al 53. Fare delle stime effettive per fine anno è sempre molto difficile. Lo ha affermato il presidente di Amiat gruppo Iren Christian Aimaro a margine della presentazione della campagna di sensibilizzazione per la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. “Vedremo l’andamento a fine 2021, ma nel frattempo possiamo dire che grazie alle infrastrutture della città e al cambio di modello abbiamo fatto dei passi avanti importanti ma non basta, bisogna sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione della raccolta a 360 gradi”, ha concluso. (Rpi)