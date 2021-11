Napoli: Ippodromo Agnano, Comune incontra azienda e parti sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri a Palazzo San Giacomo un incontro congiunto tra l'Amministrazione comunale, nelle persone dell'Assessora con delega allo Sport, Emanuela Ferrante e dell'Assessora con delega al Lavoro, Chiara Marciani, le Rsu aziendali, le segreterie di Slc Cgil, Uilcom Uil e il management di "Ippodromi Partenopei" Srl., concessionaria dell'impianto di Agnano. Scopo del confronto era avviare una discussione sulla procedura di mobilità avviata dall'azienda nei confronti dei 77 lavoratori e, più in generale, sulle prospettive di rilancio del sito. Lo ha reso noto un comunicato del Comune di Napoli. La decisione dell'azienda di ricorrere alla procedura di mobilità è stata adottata anche a seguito della diffusione dello "Stato di previsione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024" allegata al disegno di legge di Bilancio 2022, nel quale figurano gli stanziamenti per l'ippica, con consistenti tagli, oltre sei milioni rispetto al 2021, pari al -15per cento, per la voce "Spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico". (segue) (Ren)