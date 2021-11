Piemonte: il presidente di Amiat gruppo Iren Christian Aimaro, per settimana europea riduzioni rifiuti lanciamo campagna “da favola” - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo deciso di lanciare una campagna per sensibilizzare sull’abbandono dei rifiuti e la raccolta differenziata partendo da delle rappresentazioni da favola, come ad esempio la storia della Bella addormentata nel bosco , ma dando un finale inaspettato rispetto a quello tradizionale, proprio a causa dei rifiuti abbandonati. Lo ha affermato il presidente di Amiat gruppo Iren Christian Aimaro a margine della presentazione della nuova campagna dell’azienda dei rifiuti - legata alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti - contro gli abbandoni ispirata alle favole tradizionali. “Mi sembra che il successo sia stato positivo e interessante, puntiamo a replicare l’iniziativa anche in altre regioni italiane - ha continuato Aimaro - e lo stiamo già facendo in Emilia Romagna e Liguria”, ha concluso. (Rpi)