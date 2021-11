Sanità: Asl Na2, da Fucina Sanità in arrivo mammografo di ultima generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Asl Napoli 2 Nord è una delle strutture sanitarie identificate da Fucina Sanità sull'intero territorio nazionale per ricevere un mammografo di ultima generazione, donato grazie alla straordinaria collaborazione tra Roche Italia e Fujifilm Italia, per la prima volta insieme con la campagna "Screening Routine – La prevenzione come rituale". L'iniziativa punta a supportare la ripresa delle attività di prevenzione del tumore al seno, che hanno subito una pesante battuta d'arresto durante la pandemia". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria napoletana: "Le indagini condotte dall'Osservatorio Nazionale Screening evidenziano dati allarmanti: nei primi 5 mesi del 2020, quelli più fortemente impattati dalla pandemia, si è assistito ad un calo dello screening mammografico pari al 53,6% vs 2019, attestatosi al -37,6 per cento considerando l'intero 2020 - con un ritardo accumulato di 2,8 mesi, dato che sale a 4,5 mesi considerando l'intero 2020. Un trend negativo che, secondo uno studio pubblicato su Lancet su dati relativi alla popolazione in UK, si stima potrebbe tradursi in un aumento della mortalità a 5 anni per tumore al seno tra l'8 e il 9 per cento". E dunque: "Una situazione senza precedenti che richiede, quindi, una sinergia e un impegno eccezionali da parte di tutti gli attori del Sistema Salute per recuperare il tempo perduto e invertire questo trend, ripartendo con lo screening mammografico e avvicinando nuovamente le donne ad una sana e regolare routine di prevenzione". (segue) (Ren)