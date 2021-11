Roma: Patanè su mobilità, necessario migliorare accessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sviluppo della sharing mobility è fondamentale parlare anche di "accessibilità", dato che a Roma ci sono quartieri che non hanno una connessione diretta alla mobilità. Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. È necessario "ridurre il numero di veicoli privati", per cui "l'intermodalità deve entrare nel quotidiano delle persone", ha concluso. (Rin)