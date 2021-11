Piemonte: dalla Regione 1,7 milioni per le imprese familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando chiude un’azienda familiare il territorio piange. Molte delle eccellenze del nostro made in Italy condividono dei tratti comuni peculiari tra cui la componente familiare. Un modello vincente che però, purtroppo, in tempo di crisi ha visto l’interruzione del meccanismo di ricambio generazionale, con il rischio di chiusura delle aziende stesse. Con queste parole l’assessora al Lavoro Elena Chiorino ha annunciato di aver messo a disposizione 1,7 milioni di euro in servizi per sostenere chi apre una nuova impresa nel perimetro familiare, ovvero subentrando nella titolarità di un’azienda gestita da un proprio congiunto o di cui si è stati alle dipendenze negli ultimi 5 anni. (segue) (Rpi)