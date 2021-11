Milano: Censi su mobilità, operatori dello sharing investano su tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli operatori dello sharing "devono contribuire con investimenti al trasporto pubblico locale". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. Quando si parla di nuove forme di mobilità, bisogna pensare che "ognuno deve contribuire alla realizzazione di un grande progetto, quindi offrire e non imporre una scelta". Bisogna "dare un'alternativa e quella più forte è un buon trasporto pubblico locale", ha aggiunto. (Rin)