Piemonte: polemiche delle opposizioni in Consiglio regionale su ordini giorno contro violenza donne

- La votazione del Consiglio regionale del Piemonte si è conclusa con l’approvazione dei due ordini del giorno contro la violenza sulle donne, ma non sono mancate le polemiche in aula. A scatenarle le opposizioni che hanno definito i due documenti “poco coraggiosi” e generiche”. Il consigliere di Luv Marco Grimaldi ha sottolineato “l’importanza di una sana educazione sentimentale per correggere le storture del patriarcato. Condividiamo lo spirito degli Ordini del giorno ma sono troppo deboli rispetto a quanto si potrebbe osare”. La consigliera del Movimento 5 Stelle Sarah Disabato ha annunciato il suo non voto ai documenti perché “la Regione dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e dare vita ad azioni in grado di incidere veramente sulla realtà”. Mentre la consigliere del M4u Francesca Frediani ha giudicato i documenti come “troppo generici e privi di un impegno preciso da parte della Regione Piemonte”. (Rpi)