Ambiente: Pepe (FareAmbiente), a Natale non tagliamo gli alberi ma piantiamoli

- È un albero alto 28 metri, un abete di 113 anni e ha fatto 750 chilometri per arrivare a Piazza San Pietro. Viveva in equilibrio con l’ecosistema ma è stato tagliato per il Natale del consumismo. È una vergogna e FareAmbiente condanna quest’atto di assassinio della natura. Lo scrive in una nota il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe, commentando l’arrivo dell’albero di Natale a Piazza San Pietro. "Gli alberi sono importanti non solo per la vita dell’uomo ma per l’equilibrio di tutto l’ecosistema. Difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere e salvare il nostro Pianeta. Senza gli alberi la vita sulla Terra sarebbe impossibile, ce l’ha ricordato il G20 con l’invito a ripopolare di verde il Pianeta per combattere il fenomeno del riscaldamento climatico. Ecco perché FareAmbiente annuncia per la prima settimana di dicembre un sit-in di protesta a Roma per evitare che altri alberi vengano abbattuti a Natale per mero piacere e contro il valore etico e sacro degli alberi. Questo Natale non tagliamo gli alberi, ma piantamoli", conclude. (Com)