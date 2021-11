Covid: Bernini (FI), rafforzamento green pass è misura necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- La Regione Emilia-Romagna "rischia la zona gialla: questo l’allarme del presidente Bonaccini che non deve assolutamente essere sottovalutato. In particolare, è preoccupante che nei reparti di terapia intensiva vi siano soprattutto non vaccinati". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Come Forza Italia abbiamo sempre affermato e ribadito, senza paura e compromesso alcuno, che la strada per combattere e sconfiggere il Covid è il vaccino. Con un’arma di protezione di tale efficacia, non si può più pensare di imporre restrizioni e limitazioni, soprattutto a coloro che, responsabilmente, si sono vaccinati. In tal senso, il rafforzamento del green pass è prima di tutto un dovere istituzionale a tutela della salute pubblica", conclude.(Com)