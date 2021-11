Imprese: la fibra di Open Fiber è arrivata a Campolongo Maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le grandi città finalmente anche gli abitanti di Campolongo Maggiore in provincia di Venezia potranno accedere a un servizio che permetterà loro di navigare a una velocità mai raggiunta prima, cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici. Open Fiber - riferisce una nota - sta infatti realizzando nelle cosiddette “aree bianche” oggetto dei tre bandi Infratel, con il contributo economico delle regioni coinvolte, un’infrastruttura che punta a ridurre il divario digitale fornendo servizi di connettività a banda ultra larga in oltre 9 milioni di abitazioni in tutta Italia. A Campolongo Maggiore l’azienda ha realizzato una nuova rete di circa 60 chilometri che vede al momento oltre 4.700 unità immobiliari connesse attraverso un’infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica e sarà gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni. Complessivamente, il piano coinvolge oltre 7 mila comuni in tutta Italia.(Com)