Sanità: Asl Na2, da Fucina Sanità in arrivo mammografo di ultima generazione (2)

Ma non è tutto. L'Asl Napoli 2 ha spiegato in una nota: "Guardando più da vicino la situazione a livello locale, in Campania secondo il Rapporto Aiom-Airtum si registrano ogni anno 4050 nuovi casi di tumore al seno. I dati regionali dell'Osservatorio Nazionale Screening riportano di -121.109 donne (fascia 50-69 anni) chiamate (-44,3 per cento) ad effettuare la mammografia nel 2020 rispetto al 2019, per un totale di -40.763 (-56,1 per cento) donne esaminate e un ritardo accumulato pari a 7 mesi". E dunque: "Prioritario, nell'ottica di rilanciare lo screening mammografico, è, inoltre, il tema dell'aggiornamento tecnologico e digitale dei macchinari, identificato come un'area chiave anche nell'ambito del Pnrr: il recente rapporto Monitor 45 curato da Agenas, dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mette in evidenza lo stato di obsolescenza di molte apparecchiature sanitarie in dotazione delle nostre strutture sanitarie e tra questi rientrano anche i mammografi, di cui ben il 27 per cento risulta avere tra i 6 e i 10 anni, a cui si somma un ulteriore 22 per cento in uso da oltre 10 anni". Antonio d'Amore direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: "Il modo migliore che abbiamo per ringraziare chi ci ha donato questa nuova importante tecnologia è utilizzarla al meglio".