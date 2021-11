Parlamento: domani audizioni su comunità che accolgono minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 24 novembre, presso l'aula del III piano di palazzo San Macuto, la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori svolge le seguenti audizioni: ore 13:30, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, e rappresentanti dell'Autorità Garante; ore 14:45, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Piemonte, Ylenia Serra. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)