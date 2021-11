Torino: Lo Russo, città torna interlocutore istituzionale Tav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino vuole ritornare ad essere un interlocutore istituzionale del progetto Tav. L’annuncio è arrivato da una nota stampa del sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che questa mattina ha incontrato in Prefettura il commissario straordinario del governo per la linea Torino-Lione Calogero Mauceri. “Abbiamo ribadito ufficialmente la volontà della Città di Torino di tornare, a tutti gli effetti, interlocutore istituzionale in merito al progetto - ha affermato Lo Russo -. Abbiamo inoltre manifestato l’intenzione di ridare alla Città Metropolitana, anche attraverso la Conferenza dei sindaci e il consiglio metropolitano, attualmente in fase di rinnovo, una rafforzata funzione di dialogo e confronto istituzionale tra le diverse istanze di carattere territoriale. Riteniamo altresì utile proporre una valutazione generale in ordine alle effettive funzioni dei diversi soggetti e livelli istituzionali attualmente coinvolti nello sviluppo della Linea, anche al fine di contribuire a meglio definire i luoghi istituzionali delle discussioni, dei confronti e delle decisioni. Anche di questi elementi parlerò domani con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Roberto Garofoli”, ha concluso. (Rpi)