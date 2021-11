Infrastrutture: Torino-Lione, commissario straordinario incontra i sindaci della tratta italiana e le istituzioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte oggi nella sede della Prefettura di Torino il percorso di condivisione con tutti gli Enti locali delle opere relative alla tratta ferroviaria italiana della linea Torino-Lione, compresa nel Corridoio Mediterraneo Ten-t. Il commissario straordinario di governo, Calogero Mauceri, ha illustrato gli obiettivi dell’iniziativa alle istituzioni presenti tra cui, il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, l’Assessore ai Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, Marco Gabusi, il sindaco della città metropolitana di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Commissione Intergovernativa Italia-Francia, Paolo Foietta, la direttrice Investimenti Nord Ovest di Rete Ferroviaria Italiana, Paola Barbaglia. In collegamento video hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, l’Amministratrice delegata di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani e tutti i sindaci dei territori coinvolti nell’opera. L’obiettivo comune è di approfondire, confrontarsi e condividere le scelte progettuali in una chiara cornice di sostenibilità ambientale, economica, sociale e di governance, che sia anche in grado di assicurare innovazione, qualità e affidabilità. (segue) (Com)