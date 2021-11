Sardegna: commissioni permanenti del Consiglio regionale, saranno confermati 4 presidenti su 6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo raggiunto nella maggioranza di centrodestra che governa la regione Sardegna sulle presidenze delle commissioni permanenti in Consiglio regionale scadute lo scorso 4 ottobre. In prima commissione (Autonomia) resterà Pierluigi Saiu della Lega, in seconda (Lavoro) arriverà il consigliere dell'Udc-Italia viva Franco Stara (al posto di Alfonso Marras del Psd'Az), la terza (Bilancio) sarà guidata da Stefano Schirru del Psd'Az (al posto del consigliere del Misto Valerio De Giorgi). Confermati in quarta (Urbanistica) Giuseppe Talanas (Forza Italia), in quinta (Attività Produttive) Piero Maieli del Psd'Az e in sesta (Sanità) Nico Mundula di Fd'I. L'accordo è arrivato al termine di un vertice tenutosi a villa Devoto. Domani i gruppi consiliari dovranno indicare i consiglieri che faranno parte delle commissioni. Sempre domani il Consiglio provvederà all'elezione dell'ufficio di presidenza. Sarà confermato come vicepresidente dell'Assemblea Giovanni Antonio Satta (Misto). Questori saranno Giorgio Oppi (Udc) e Nanni Lancioni (Psd'Az). (Rsc)