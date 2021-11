Infrastrutture: Torino-Lione, commissario straordinario incontra i sindaci della tratta italiana e le istituzioni locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest’ottica è stato presentato l’adeguamento della tratta Bussoleno-Avigliana sull’attuale linea storica Modane-Torino: una serie di interventi di ammodernamento tecnologico, potenziamento dei sistemi di alimentazione, mitigazione acustica e adeguamento della linea per consentire il transito di convogli merci secondo gli standard europei. Presenti i sindaci dei comuni di Chianocco, Chiusa San Michele, San Didero, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino di Susa, Vaie, Bruzolo, Borgone di Susa, Avigliana, Bussoleno e Città metropolitana di Torino. È stata anche illustrata la nuova tratta Avigliana-Orbassano ai Sindaci di Avigliana, Rivalta, Rivoli, Rosta, Torino, Buttigliera Alta, Grugliasco, Orbassano. Un tracciato in variante, lungo circa 24 chilometri (per buona parte in galleria), che da Avigliana si congiunge alla linea esistente di accesso al nodo di Torino. Lo scalo di Orbassano, infine, sarà rifunzionalizzato per consentire il transito della nuova linea. I due interventi costituiscono la prima fase della tratta italiana della nuova Linea Torino-Lione come individuato nell’ambito dell’Osservatorio, in linea con l’Accordo Italia-Francia del 2012, ratificato dalla legge 71/2014, in uno scenario d’insieme coerente con la realizzazione del Tunnel di Base. (segue) (Com)