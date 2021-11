Infrastrutture: Torino-Lione, commissario straordinario incontra i sindaci della tratta italiana e le istituzioni locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di interventi già inseriti nel quadro della “Decisione di esecuzione” in sede europea che darà la possibilità al nostro Paese di partecipare al bando europeo acquisendo il cofinanziamento del 40 per cento per la realizzazione delle tratte nazionali di accesso. “L’obiettivo – ha dichiarato il commissario straordinario Mauceri – è di accompagnare la realizzazione di una grande opera pubblica che possa creare nuove connessioni tra territori, scenari di mobilità sostenibile ma soprattutto che contribuisca a migliorare la qualità della vita dei residenti. Importante è prestare attenzione allo sviluppo e all’attrattività dei luoghi, rendendo tangibili i benefici e le opportunità in una prospettiva di lungo periodo”. Il confronto con tutti i rappresentanti del territorio proseguirà con ulteriori incontri organizzati dal Commissario insieme ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) al fine di elaborare e sviluppare, nel corso del prossimo anno, la progettazione definitiva della nuova tratta. L’impegno del Commissario Mauceri è di recepire le istanze dal territorio e proseguire l’iter autorizzativo ed esecutivo per il potenziamento della linea esistente. (Com)