Torino: Foglietta su mobilità, bene con lo sharing ma dobbiamo estendere servizio

- A Torino "abbiamo 13 servizi di sharing e sono contenta che nella nostra città si senta il bisogno di servizi di mobilità condivisa". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. "Bisogna tuttavia puntare ad avere convenzioni che permettano di coprire non solo per intero la città di Torino ma anche la città metropolitana", ha concluso. (Rin)