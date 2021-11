Torino: Foglietta su mobilità, città inquinata, necessario ripensare ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino ha "una ztl che nessuno ha rivisto negli ultimi trent'anni e che va assolutamente ripensata, visto anche che siamo la città più inquinata di Europa e con la qualità dell'aria peggiore in Italia". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Torino, Chiara Foglietta, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. "Immagino un centro cittadino che non sia quello di adesso - ha proseguito -, un centro libero, in cui le macchine non entrano, anche se provvederemo naturalmente a tutelare i residenti e a permettere l'ingresso ad anziani, mezzi di soccorso, e fornitori degli esercizi commerciali". Questo cambiamento dovrà essere accompagnato da un "trasporto pubblico locale funzionante", con le navette elettriche, il potenziamento dei parcheggi di interscambio. "Bisogna spingere i cittadini a vedere il centro come qualcosa che è meglio percorrere a piedi", ha concluso. (Rin)