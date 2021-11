Napoli: Palazzo su mobilità, in corso progetti per promuovere sharing e piste ciclabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, "Napoli ha adesso in atto due sperimentazione di sharing, in bike e monopattini". Lo ha detto Valeria Palazzo, dell'assessorato alla mobilità del Comune di Napoli, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. "Abbiamo poi adottato il piano urbano per la mobilità sostenibile e stiamo lavorando a una serie di iniziative nel settore della mobilità ciclabile, per migliorare anche la parte delle infrastrutture", ha proseguito. Attualmente "abbiamo 20 chilometri di piste ciclabili" e la nostra volontà è quella di "estendere questa rete" e proseguire con la nostra azione in questa direzione, ha concluso. (Rin)