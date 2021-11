Napoli: al via giovedì, racconti di progetti rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle 15.00 nella Corte dell'Arte (via Portacarrese a Montecalvario 69) Napoli, si terranno i racconti di 3 progetti di rigenerazione urbana, da Toscana, Puglia e Sicilia, che saranno al centro del nuovo incontro dei "Colloquia" di Foqus. Lo ha reso noto un comunicato di Foqus. L'appuntamento pubblico a ingresso gratuito, dal titolo "La città delle sfide", vedrà il professor Stefano Consiglio, ordinario di Organizzazione Aziendale della Federico II, a colloquio con Barbara Catalani (Follonica - Ex Ilva), Roberto Covolo (Sant'Agata dei Normanni - Ex Fadda/XFarm) e Andrea Bartoli (Sicilia, Favara – Favara Cultural Farm). "Un confronto con esperienze molto interessanti che sarà di grande ispirazione per la città di Napoli, in linea con quanto già sta facendo la Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli. A Follonica, infatti, il progetto è quello di recuperare alla città quella che fu una cittadella del lavoro e delle fornaci, oggi edifici dismessi e solo in parte recuperati a nuove funzion", ha concluso la nota. (Ren)