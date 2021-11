Napoli: scoperti 87 mila articoli contraffatti, 12 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra il capoluogo e i comuni della provincia, oltre 87 mila articoli con apposti marchi contraffatti e 2 opifici. Sono state denunciate 12 persone. Secondo le ricostruzioni, i "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego, nel quartiere Arenaccia, avrebbero scoperto un laboratorio clandestino e sottoposto a sequestro oltre 4400 capi di abbigliamento contraffatti o privi di marchio. I militari infatti, durante le indagini, avrebbero fermato un' auto sospetta al cui interno avrebbero rinvenuto buste che probabilmente sarebbero servite per il confezionamento dei capi, tutto privo di documentazione amministrativo-fiscale di supporto. Le attività dei militari hanno interessato anche perquisizioni in alcune abitazioni che avrebbero portato alla luce la "fabbrica del falso" con macchinari e attrezzature per l' apposizione dei marchi. Denunciata all'Autorità Giudiziaria una responsabile per contraffazione e ricettazione.(Ren)