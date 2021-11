Piemonte: giornata eliminazione violenza sulle donne, l'assessora alle Pari Opportunità, una donna su tre subisce forme di violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna su tre, pari al 31 per cento, subisce forme di violenza che sono aumentate nel periodo della pandemia di più del 180 per cento. Sono questi i dati diffusi dall'assessora alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Chiara Caucino, intervenuta in Consiglio regionale questa mattina durante la seduta aperta dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Il Piemonte conta 21 centri antiviolenza e 13 case rifugio iscritte all'albo regionale - ha continuato Caucino - e le risorse per interventi contro la violenza sulle donne per il 2021, ancora in corso di assegnazione, ammontano a 1 milione 697 mila euro di fondi statali, di cui 430 mila per finanziare le azioni previste nel Piano strategico nazionale e 140 mila euro di fondi regionali”, ha concluso. (Rpi)