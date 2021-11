Torino: il Consiglio comunale dà il via libera alle commissioni consiliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva il via libera ai lavori delle commissioni consiliari in Consiglio comunale a Torino. La Sala Rossa ieri ha approvato, con voto unanime, le delibere che stabiliscono la composizione delle singole commissioni, indicando nel dettaglio i consiglieri e le consigliere che ne faranno parte. Nei prossimi giorni si riuniranno, su convocazione della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, per eleggere i propri e le proprie presidenti e vicepresidenti, oltre che per una prima programmazione dei lavori. (Rpi)