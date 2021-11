Piemonte: quasi 200 mila euro stanziati dalla Regione per le gite all'aperto delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contributo di 195 mila euro dedicato alle scuole statali del primo ciclo per l'organizzazione di gite in montagna e attività sportive all'aperto. L'ha stanziato la Regione Piemonte per incentivare le attività all'aperto e recuperare la dimensione di socialità dopo il periodo Covid. Per candidarsi bisogna creare una giornata dedicata agli sport di montagna, oppure integrare delle attività sportive all’aperto, sia fuori dal contesto scolastico che nell’ambito delle palestre, dei cortili e dei giardini degli istituti. Ogni scuola potrà presentare un solo progetto per linea di intervento, e chi sarà ammesso in graduatoria potrà ricevere un contributo di 1500 euro per lo sport di montagna e di 500 euro per le iniziative a carattere sportivo. (segue) (Rpi)