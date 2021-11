© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 8 milioni i ritorni fiscali dei lavoratori transfrontalieri piemontesi per i comuni di residenza. La cifra è stata resa nota in terza commissione dall'assessore all'Emigrazione Maurizio Marrone. Questo risultato deriva dall'accordo Italia-Svizzera del 1974, che permette di recuperare delle somme fiscali legate ai lavoratori subalpini, che vengono riutilizzate per le opere pubbliche. (Rpi)