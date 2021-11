Ambiente: Pellegrino (Iv), danni irreparabili, no trivelle nel Vallo di Diano (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo giusto che la Regione Campania assuma una posizione decisa e autorevole nei confronti di un provvedimento che rappresenterebbe un vero e proprio disastro per un territorio a vocazione ambientale, paesaggistica e naturalistica. Con la mozione depositata in Consiglio Regionale si chiede al Presidente De Luca e alla Giunta di attivarsi, in sede di Conferenza Stato-Regioni, affinché venga esclusa l'idoneità dal Pitesai (Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee) del territorio del Vallo di Diano, ai fini della ricerca e produzione di idrocarburi" – ha dichiarato Pellegrino capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della Campania e presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni in merito all'inserimento delle aree del Vallo di Diano, ritenute idonee all'estrazione e alla produzione degli idrocarburi, proposto dal Ministero della Transizione Ecologica. "Tale decisione è assolutamente incompatibile con gli impegni, i progetti e i documenti programmatici-politici a tutela dell'area e delle sue risorse vitali. Tutte le scelte fatte negli ultimi decenni sono state orientate ad incentivare investimenti imprenditoriali ed opere infrastrutturali, strategiche ai fini dello sviluppo locale attraverso l'ambiente e la valorizzazione delle diverse peculiarità del territorio: beni culturali, risorse naturali, produzioni tipiche locali, agricole e artigianali. Individuare l'area Valdianese quale area idonea alle prospezioni petrolifere significherebbe rinnegare i documenti strategici di indirizzo condivisi ed approvati e che vanno sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile a forte integrazione ambientale. Abbiamo il dovere di dare un'opportunità a quei giovani che hanno deciso di vivere nel Territorio del Vallo di Diano e di rispettare i sacrifici che hanno fatto i nostri nonni e i nostri genitori"- ha concluso Tommaso Pellegrino.(Ren)