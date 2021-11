Roma: Patanè su mobilità, essenziale completare linee metro e implementare tram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma ha avuto in passato "percorsi virtuosi che si sono interrotti e che è necessario riprendere". Fondamentale per la città è "la cura del ferro, vale a dire il completamente delle linee metropolitane e l'implementazione di quelle tranviarie". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè, intervenendo alla quinta conferenza nazionale sulla sharing mobility "Lesscars do the revolution" in corso a Roma. Patanè ha poi evidenziato che la cura del ferro deve proseguire con la "parte ferroviaria", per "connettere le città intorno a Roma". (Rin)