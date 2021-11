© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si parla invece di subentri extra familiari, il neo imprenditore deve essere interessato ad acquisire un’attività preesistente con adeguate competenze, documentandone la propria professionalità come dipendente in un’altra impresa dello stesso ambito dell’impresa cedente, oppure come imprenditore di un’impresa cessata che ha operato nello stesso settore di attività per almeno 5 anni. (Rpi)