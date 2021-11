Campania: Cammarano (M5s), pioggia di fondi in arrivo per i borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "A seguito di una serie di interlocuzioni a ogni livello istituzionale e all'attenzione che abbiamo acceso su un patrimonio troppo spesso sottovalutato, siamo riusciti a ottenere dal governo un finanziamento straordinario per il recupero dei nostri caratteristici borghi. Con decreto a firma dei ministri al Turismo Massimo Garavaglia e alla Cultura Dario Franceschini, sono stati stanziati 30 milioni per le regioni del Sud. Un investimento che interesserà in larga parte alcuni comuni delle nostre aree intere. I fondi destinati alla riqualificazione dei centri storici di 37 borghi storici di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, riguarderanno infatti anche i comuni di Pollica, Pisciotta, Cetara, Castel San Lorenzo, Casal Velino e Roccadaspide". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano: "Un'iniziativa importantissima nel solco di un lavoro fondamentale che sto portando avanti con la mia Commissione dal primo giorno del suo insediamento. Valorizzare i nostri borghi equivale a restituire dignità alle nostre aree interne e ossigeno a un settore, come il turismo, che in Campania come nel resto del Mezzogiorno è stato messo in ginocchio dall'emergenza pandemica". (Ren)