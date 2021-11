Torino: approvato progetto completamento ciclabile via Nizza, lavori per 670 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino questa mattina ha approvato il progetto esecutivo per il completamento della pista ciclabile di via Nizza. Un progetto da 670 mila e 900 euro che vedrà attuazione in corrispondenza del piazzale situato a fianco della stazione di Porta Nuova e nel nodo di piazza Carducci. L’obiettivo è quello di rendere questi due tratti più sicuri, integrandoli con il resto della ciclopista. Parte dei lavori verranno finanziati dai fondi Primus del ministero della Transizione Ecologica con un importo di 470 mila e 900 euro. (segue) (Rpi)