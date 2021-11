Covid: in Piemonte i ricoveri aumentano di 27 unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventisette ricoverati in più in un giorno solo. Un numero che mostra come la quarta ondata sta lentamente colpendo anche il Piemonte. Nella giornata odierna si sono registrati 24 ingressi nei reparti ordinari e 3 nelle terapie intensive. Sul fronte dei casi, oggi la Regione, secondo i dati ufficiali dell'Unità di crisi, ha avuto 372 casi pari allo 0,8 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi 248 sono asintomatici. Il Piemonte segnala inoltre tre nuovi decessi di cui uno avvenuto oggi. I guariti nella giornata odierna sono 232. (Rpi)