Covid: presidente Veneto Zaia, i vaccini funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I capisaldi sono due: il primo è non chiudere più, il secondo dare una risposta a chi si è vaccinato". Il governatore del Veneto Luca Zaia, a riunione con il governo appena conclusa, è quello di sempre: consapevole "che non è il momento di far polemiche", ma anche "concreto" e quindi convinto che sul fronte delle restrizioni anti Covid sia necessario agire prima che sia troppo tardi. Zaia racconta a "Il Messaggero" che l'incontro con il governo è andato "molto bene. C'è stato un confronto sereno. Tutte le Regioni hanno portato la loro preoccupazione e tutte hanno rimarcato che i non vaccinati, nonostante siano minoritari nella nostra comunità, hanno un impatto notevolissimo a livello sanitario. Il governo ha preso nota delle nostre posizioni e a breve interverrà con un provvedimento". La situazione d'altronde impone una stretta. I dati iniziano a diventare preoccupanti. "Che ci sia una recrudescenza del virus è sotto gli occhi di tutti. Ma dobbiamo sottolineare che per fortuna questa ondata propone uno scenario diverso dagli altri. E lo fa perché ci sono i vaccinati, altrimenti saremmo di nuovo in piena emergenza. Parlo del Veneto perché conosco meglio i numeri: oggi abbiamo avuto un migliaio di contagiati e 450 ricoverati, di cui 71 in terapia intensiva". (segue) (Res)