Ambiente: educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole campane

- In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero del 21 novembre i Carabinieri Forestale, come da tradizione, hanno promosso svariate iniziative di educazione ambientale su tutto il territorio nazionale. Lo ha reso noto un comunicato della Regione Carabinieri forestale Campania. Numerose le iniziative ed i momenti di incontro sono stati svolti in provincia di Salerno presso istituti scolastici di diverso ordine e grado nel corso dei quali, corpo decente, Carabinieri Forestale ed istituzioni locali hanno dato vita a momenti di sensibilizzazione ed educazione ambientale trattando i temi del bosco e della biodiversità, delle sue relazioni con il cambiamento climatico, del fenomeno degli incendi boschivi; incontri culminati nella consegna e piantumazione di alberelli operata anche dai giovani studenti che hanno partecipato in maniera entusiastica anche in circostanze climatiche talvolta non favorevoli (Ren)