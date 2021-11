Mafia: Cantalamessa (Lega), oggi rimarchiamo presenza dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho chiamato il sindaco Massimo Pelliccia e ho proposto al presidente Nicola Morra di essere presenti sul territorio con la Commissione Parlamentare Antimafia dopo il flash mob 'No alla Camorra' organizzato ad ottobre a Casalnuovo - ha spiegato Il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa capogruppo Lega in Commissione bicamerale di inchiesta sul fenomeno delle mafie. "Oggi siamo qui per rimarcare la presenza dello Stato e per fare un plauso al sindaco per essere riuscito a creare in pochi anni una Casa Rifugio in un bene confiscato alla mafia, una struttura eccellente che accoglierà le donne vittime di violenza, la prima in Campania completamente pubblica". Ha concluso. (Ren)