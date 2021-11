Violenza donne: inaugurazione "Panchina rossa" giovedì a Monte di Procida (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì alle ore 11.00 Onda Civica, a Monte di Procida (Napoli), presso piazza della Terra, in località Cappella inaugurerà la‘’Panchina Rossa’’ in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo ha reso noto un comunicato di Onda civica Monte di Procida. La ‘’Panchina Rossa’’ è un simbolo per ricordare le vittime di femminicidio e porre l'attenzione su questo tragico fenomeno dandogli risalato affinché maturi una mentalità più rispettosa in ognuno di noi. (Ren)