Torino: l’assessore agli Eventi, su Atp mancato coinvolgimento città a 360 gradi

- Sulle Atp Finals è mancato il coinvolgimento della Città a 360 gradi. Nelle prossime ore ci sarà un tavolo interassessorile per discutere e migliorare in vista delle prossime edizioni. Lo ha annunciato l’assessore agli Eventi di Torino Domenico Carretta in Sala Rossa durante la discussione sull’organizzazione delle Atp Finals di tennis in Città. “Per il futuro voglio immaginare quello che chiamo il teorema del curling - ha continuato Carretta - Quando ci appassionammo ad uno sport di cui non conoscevamo neanche le regole ma che ci faceva simpatia”, ha concluso. (Rpi)