Campania: allerta maltempo gialla prorogata fino a domani

- La Protezione civile regionale della Campania ha prorogato fino a domani l'allerta meteo gialla. L'annuncio in una nota: "E' in vigore, su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro), una allerta meteo di colore giallo diramata ieri dalla Protezione civile della Regione Campania. Sono in atto precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento. Tale quadro meteo continuerà ad insistere sulla Campania anche nella giornata di domani. Per questo l'avviso di allerta meteo è stato prorogato fino alle 23.59 di domani. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con particolare riferimento al rischio idrogeologico che potrebbe dar luogo, tra l'altro, a frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni". (Ren)