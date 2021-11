Sardegna: Coldiretti, 29 mila capi ovini perduti dopo l'ultima epidemia di "lingua blu"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 29 mila le pecore morte in Sardegna a causa della lingua blu in circa 70 giorni dall'esplosione della nuova epidemia, su un totale di poco più di un milione coinvolte in 3 mila focolai. Una media di morti di meno del 3 per cento, la più bassa rispetto ai capi coinvolti da quando comparve per la prima volta la lingua blu nel 18 agosto del 2000 a Pula. I dati sono stati diffusi da Coldiretti Sardegna che ha promosso per domani, martedì 23 novembre, alle 10:30 a Sassari, nella sala conferenze della Provincia, in piazza d'Italia, un incontro dal titolo "Blue tongue: quale verità?", a cui parteciperanno, insieme al presidente e direttore regionale Battista Cualbu e Luca Saba, i massimi rappresentanti regionali del settore: il responsabile del servizio prevenzione dell'assessorato regionale alla Sanità Antonio Montisci, il direttore dell'Istituto Zooprofilattico Giovanni Filippini e il direttore del dipartimento Prevenzione Franco Sgarangella. Si farà una riflessione e chiarezza sui numeri, l'evoluzione e la programmazione futura per affrontare la blue tongue. "Vent'anni dopo i primi casi - si legge in una nota di Coldiretti - la Blue tongue si è presentata con diverse ondate causando migliaia di capi morti e diverse perdite per le mancate produzioni, allargate al settore bovini con continui e lunghi blocchi per le movimentazioni o previo esame della Pcr, con alti costi e tempi allungati. Blue tongue che in questi 20 è costata tantissimo anche alle casse pubbliche". (Rsc)