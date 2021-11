Legge Bilancio: Regioni, bene dialogo con governo, ma necessario affrontare alcune criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato i positivi risultati ottenuti dalla leale collaborazione in Stato-Regioni con la chiusura di un accordo prima del varo della manovra, dall’altro le criticità e le preoccupazioni per una serie di problematiche che riguardano l’anno in corso e che rischiano di provocare gravi impasse per i bilanci regionali. Questi i contorni - si legge in una nota della Conferenza - entro cui si è articolata la relazione del coordinatore della commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Davide Carlo Caparini, nel corso dell’audizione parlamentare che si è tenuta oggi in videoconferenza con le commissioni Bilancio di Senato e Camera. “Proprio la chiusura dell’accordo Stato-Regioni dell’11 novembre - ha ricordato Caparini - ha consentito il raggiungimento di importanti traguardi. Ne ricordo solo alcuni. L’incremento di due miliardi del fondo sanitario nazionale per ciascun anno del triennio 2022-2024, l’aumento del Fondo per i farmaci innovativi e le risorse ulteriori per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici. C’è poi una crescita delle risorse per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico, una integrazione del Fondo per le non autosufficienze e dello stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale". (segue) (Com)