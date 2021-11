Piemonte: per il 2022 l'assessorato allo Sport stanzia 25,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo sport nel 2022 verranno stanziati 25,4 milioni di euro. Lo ha annunciato nella sesta commissione del Consiglio regionale l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca, durante la trattazione del Defr 2022-2024. I fondi serviranno a varie misure per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e la valorizzazione del comparto turistico montano. Inoltre, entro fine anno sarà pubblicato il bando sull'impiantistica per l'ammodernamento delle strutture. "Da qualche giorno il Piemonte è regione europea dello Sport 2022 - ha affermato Ricca -. Con Coni, Cip e Anci stiamo predisponendo un progetto per valorizzare sia i grandi eventi che lo sport di base, in cui comuni ed enti di promozione possano essere protagonisti", ha concluso. (Rpi)