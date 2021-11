Enti locali: Pella (FI), livello collaborazione con Regioni, Province e Comuni continuerà anche dopo l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Roberto Pella, osserva che "i bilanci di Regioni, Province e Comuni continueranno a essere al centro dell'interlocuzione e della leale collaborazione con governo e Parlamento. Dopo l'audizione di oggi con i rappresentanti del mondo delle autonomie - continua il parlamentare in una nota -, è evidente la preoccupazione rispetto alla necessità di tenere in sicurezza i conti sul territorio, anche in questo periodo di ripresa e ripartenza in cui non, però, non mancano segnali di debolezza o campanelli di rischio allarme. Senza dubbio elementi positivi del metodo di dialogo costante pervengono dagli accordi raggiunti in Conferenza Stato-Regioni e Conferenza unificata, in particolare con riferimento al trasporto pubblico locale e agli investimenti per il comparto sanitario, aspetto che l'incontro dedicato tenutosi con i capigruppo di Camera e Senato lo scorso martedì aveva evidenziato". L'esponente di Fi aggiunge: "Dovremo capire se le risorse stanziate del Fondo sanitario di 2 miliardi per il 2022 saranno sufficienti e consentiranno di mantenere gli equilibri dei sistemi sanitari regionali in relazione alla chiusura dell'esercizio 2021, all'andamento della pandemia nel 2022 e ai costi del rinnovo del contratto. Ancora, in tema di governance, sia dei fondi Pnrr sia dei fondi Sie, è essenziale che sia il più possibile condivisa per evitare duplicazioni di sforzi, sprechi di tempo o inefficienze. Dello stesso avviso sono anche Province e Comuni, che ribadiscono l'importanza di cambiare la norma riguardante il reclutamento del personale. Attenzione particolare dovrà essere inoltre riservata agli enti in sofferenza finanziaria - conclude Pella -, per i quali andrebbe introdotta la possibilità di ristrutturare e rinegoziare i debiti, e al tema della perequazione". (Com)