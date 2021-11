Covid: presidente Veneto Zaia, i vaccini funzionano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'80 per cento di questi - continua - sono non vaccinati. Per cui la nostra valutazione, mia e dei miei colleghi governatori, è che il vaccino funziona, riesce a limitare l'impatto sul sistema sanitario. Ma come mostrano le situazioni attorno a noi le cose possono peggiorare rapidamente. Se dovessero farlo, però, non possiamo permetterci di chiudere di nuovo". "Lo strumento - rileva il presidente - ormai lo conosciamo, sono le zone a colori. Hanno dimostrato di funzionare e non avrebbe senso accantonarle. Vanno solo adattate alla situazione attuale". Quindi prevedendo le eventuali restrizioni solo per le persone non vaccinate: "Certo. Noi oggi siamo tutti in zona bianca ma a rischio di passare in zona gialla nelle prossime settimane. Cosa accadrebbe a quel punto?". Tornerebbero le restrizioni. L'obbligo di mascherina all'aperto ad esempio, ma anche i limiti alle capienze di cinema e teatri. Oppure la chiusura delle discoteche e la possibilità di sedere solo in 4 nei ristoranti al chiuso. "Tutte limitazioni giuste che oggi però, grazie al vaccino, non è necessario che siano imposte a tutti. Già in giallo avrebbero un impatto forte sulle attività e i cittadini. Ricordiamo poi che se si va in arancione si chiudono anche i confini comunali. Le zone rosse non voglio neppure nominarle invece", ha concluso Zaia. (Res)