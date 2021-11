Torino: l’assessora alla Mobilità, scelta Ztl tiene conto di condizioni sanitarie, organizzative e dati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La scelta di prolungare la sospensione della Ztl al 28 gennaio 2022 è di natura organizzativa, per permettere agli uffici di rinnovare i permessi, sanitaria, dato che l’emergenza Covid continua a perdurare. Ed è infine legata al monitoraggio della qualità dell’aria. Lo ha affermato l’assessora alla Mobilità di Torino Chiara Foglietta rispondendo alle richiesta di comunicazioni pervenuta in Consiglio comunale da parte dei rappresentati del Movimento 5 Stelle a Palazzo Civico. “Stiamo monitorando costantemente gli ingressi e le uscite dalla Ztl. I passaggi dei mezzi sono in ripresa rispetto allo scorso anno ma comunque in calo rispetto alla situazione pre-pandemica - ha continuato Foglietta -. (segue) (Rpi)