Campania: Aquino (Noi Campani), valutiamo intesa csx dopo confronto con De Luca

- "Noi Campani chiede un rapporto paritetico sul piano politico al Pd che, essendo il primo partito della coalizione ed espressione della leadership, ha il dovere di impegnarsi per garantire un'equilibrata visibilità agli alleati, in tutte le scelte programmatiche e gestionali degli Enti di servizio. Non è più ipotizzabile che taluni riferimenti del Pd, a Benevento, si scagliano contro la nostra formazione politica e, ad Avellino, immaginano di ricevere gratuita solidarietà". Lo ha dichiarato a margine del tavolo di centrosinistra il segretario provinciale irpino di Noi Campani, Ciro Aquino: "Ci sembra doveroso, invece, recuperare le ragioni dello stare insieme in un'alleanza che metta al centro lo sviluppo e la crescita delle aree interne, evitando di perpetuare scontri e divisioni". (segue) (Ren)