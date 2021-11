Vaccini: in Piemonte oggi 12 mila 679 terze dosi, prima regione italiana per somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12 mila 679 le terze dosi inoculate oggi dalla Regione Piemonte. Numeri sempre alti che, con 470 mila somministrazioni complessive, spingono la Regione al primo posto tra quelle italiane nella campagna per le dosi aggiuntive. Lo annuncia in una nota l'Unità di crisi del Piemonte. "La scelta di sottoporsi alla terza dose è come si sa volontaria - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -, ma il nostro obiettivo è di somministrarla il più velocemente possibile a tutti coloro che hanno già maturato i tempi necessari, perché è anche grazie alla velocità con cui stiamo procedendo con questa nuova fase della campagna vaccinale che il Piemonte continua ad avere una situazione epidemiologica sotto controllo. (segue) (Rpi)