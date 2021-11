Green pass: Fedriga, con governo non abbiamo raggiunto una soluzione definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo raggiunto una soluzione definitiva. Il primo obiettivo è dare certezza a tutto il mondo produttivo: non possiamo lasciare nell'incertezza, penso a tutto il turismo invernale. Il secondo obiettivo primario è di conciliare questa esigenza con la tenuta del sistema sanitario e con la salute dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite di Tg2Post, in merito al confronto odierno con il governo sulle nuove misure relative al green pass. (Rin)