© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i valori del pm10 e pm 2.5 sono più bassi rispetto al 2020. Stesso valore per il diossido di azoto, che è mediamente più basso del 10-15 per cento rispetto all’anno precedente”. La consigliera 5 Stelle Dorotea Castiglione ha ribattuto: “I numeri non sono così lontani dal livello pre-pandemico, ci stiamo avvicinando”, ha concluso. (Rpi)