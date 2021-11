Imprese: Enac a fianco studenti e start up per una nuova mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valorizzare giovani talenti e sostenere la nascita di start up innovative perché il nostro futuro è nelle mani delle nuove generazioni: questo l’obiettivo dei contest Enac dedicati a sostenere concretamente i giovani nello sviluppo di soluzioni progettuali innovative, accompagnandoli nel loro avvio professionale. Oggi, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il direttore generale Alessio Quaranta hanno premiato i vincitori della prima edizione del contest ETeC (Enac Technology Contest) "Idee tra terra e cielo” per lo sviluppo di moderni concetti di servizio. Il contest è stato vinto dal gruppo "Flight Mechanics Laboratory” dell’Università di Bologna (sede di Forlì) con il progetto SkyAnt- UASs for cooperative transport of suspended payloads sull’utilizzo dei droni ad ala rotante (elicotteri e multirotori) come piattaforme aeree per il sollevamento e trasporto di carichi sospesi, con l’obiettivo di minimizzarne lo stato oscillatorio a vantaggio della sicurezza delle operazioni. I vincitori, designati in maggio al termine di una pitch competition che si è svolta in modalità online, hanno costituito la start up innovativa Mdv Srl e hanno ricevuto un contributo Enac di 50 mila euro per la realizzazione della proposta progettuale. (segue) (Com)